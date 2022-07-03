Овечкин отказался комментировать ситуацию с вратарём Федотовым

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал отвечать на вопрос по ситуации с голкипером Иваном Федотовым.
Овечкин отказался комментировать ситуацию с вратарём Федотовым
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«Нет, а зачем?» — цитирует Овечкина Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отказался комментировать ситуацию с Федотовым.



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