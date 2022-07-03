Третьяк отказался комментировать ситуацию с Федотовым

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не стал отвечать на вопрос по поводу задержания голкипера сборной России Ивана Федотова.

«Тема с Федотовым — без комментариев», — цитирует Третьяка «РБК Спорт».

По информации СМИ, вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее генменеджер «Витязя» Игорь Варицкий заявил, что ситуация с Федотовым станет месседжем для всех молодых хоккеистов.