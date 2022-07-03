Генменеджер «Витязя»: ситуация с Федотовым станет месседжем для всех молодых хоккеистов

Генеральный менеджер подольского «Витязя» Игорь Варицкий высказался о задержании голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова, которого обвиняют в уклонении от воинской службы.

«Я считаю, что каждый игрок должен сам следить за своей судьбой, устраивать её и заниматься этим вопросом. Каждый должен включать голову. Ситуация с Федотовым станет месседжем для всех молодых игроков», — цитирует Варицкого ТАСС.

По информации СМИ, вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее адвокат Федотова признался, что не знает, где находится его клиент.