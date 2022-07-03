Адвокат Федотова: мы не знаем, где Иван находится

Алексей Пономарёв, адвокат российского вратаря клуба «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова, рассказал, что в настоящее время выясняется местонахождение хоккеиста.

«В настоящий момент связи с Иваном нет. Мы выясняем ситуацию. Известно ли, где он? К сожалению, нет. Мы выясняем», — цитирует адвоката РИА Новости.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы», которая предусматривает наказание сроком до двух лет.

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

Ранее сообщалось, что Федотова хотели направить на воинскую службу в часть под Санкт-Петербургом.