Источник: проблемы Федотова с армией возникли из-за его конфликта с ЦСКА

Голкипер сборной России по хоккею и клуба «Филадельфия Флайерз» Иван Федотов столкнулся с проблемами со службой в армии из-за того, что поругался с представителями московского ЦСКА.

«В сборных командах России необходимых спортсменов призывного возраста заносят в списки, по этим спискам их призывают в спортивную роту. Федотов поругался с армейцами. Это всё вопрос контактов, амбиций самого вратаря и другого человека. Понятно, что все должны отслужить. Но при этом есть утверждённый порядок, который не устроил Федотова», — приводит слова источника РИА Новости.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

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