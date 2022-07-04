Губерниев раскритиковал людей, принимавших решение о задержании Федотова

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с задержанием голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.

«Благодаря Федотову боеспособность вооружённых сил станет космической? Мне ещё кажется, что людям, которые принимали решение о его службе, — им не только российский спорт не нужен, но и Россия. Мы делаем хуже себе», — приводит слова Губерниева «Чемпионат».

Он отметил, что Федотов хороший вратарь, который не нужен ни ЦСКА, ни КХЛ, ни ФРХ, ни ОРК, ни Минспорта. По словам комментатора, если вратарь должен отслужить, то пускай проходит службу в спортивной роте и играет за команду, с которой у него контракт.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что Федотов находится в учебной части ВМФ России.