Черчесов: большую роль в победе «Ференцвароша» над «Монако» сыграл командный дух

Станислав Черчесов объяснил гостевую победу «Ференцвароша» над «Монако» в матче второго тура Лиги Европы УЕФА.

«Футболисты «Ференцвароша» понимали, что после перерыва «Монако» будет действовать гораздо активнее, но мы не позволили им полностью контролировать ситуацию. Командный дух сыграл сегодня очень большую роль, ведь без него и без везения на таком уровне не победить», — цитирует Черчесова пресс-служба венгерского клуба.

По его мнению, «Ференцварош» прогрессирует от матча к матчу. Вместе с тем Черчесов признался, что в матче с «Монако» он мог рассчитывать только на шестнадцать игроков, среди которых было всего четыре защитника.

«Я очень надеюсь, что смогу рассчитывать на максимальное количество игроков в следующем матче», — добавил российский специалист.

Игра группы Н в Монако завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Черчесова.

Победный мяч забил на 80-й минуте Балинт Вечеи.

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 73 минуты. Российский хавбек не отметился результативными действиями.

«Ференцварош» (шесть очков) лидирует в турнирной таблице. «Трабзонспор» (три очка) — второй, «Монако» (три очка) — третий, «Црвена Звезда» (0 очков) — четвёртая.

Ранее гол Криштиану Роналду с пенальти помог МЮ обыграть «Шериф» в матче ЛЕ.