Федотов: финальный штурм принёс ЦСКА победу, но было непросто

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу армейского клуба в матче второго тура группового этапа Кубка России с «Уралом».

«Настоящий кубковый поединок с интригой. Было много предпосылок для более быстрого развития своих атак. Мало использовали пространство за спинами соперника. Но забили со стандарта, правда, потом пропустили. Финальный штурм принёс нам победу, но было непросто», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что екатеринбургский клуб хорошо выглядел в матче и что команда поменялась с приходом нового тренера. По его словам, в ЦСКА понимали, что матч с «Уралом» будет непростым.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба.

В составе армейцев мячи забили Виллиан Роша (77-я минута), Милан Гайич (90+3). У «Урала» отличился Александр Юшин (85-я).

Московская команда (шесть очков) занимает первое место в группе D, «Урал» (три) — второе.

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