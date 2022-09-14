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В ЦСКА рассказали, почему не состоится товарищеский матч с 2DROTS

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Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо объяснил, почему не состоится товарищеский матч с командой блогеров 2DROTS.
В ЦСКА рассказали, почему не состоится товарищеский матч с 2DROTS
  • Gettyimages.ru
  • © Jon Feingersh Photography Inc

«Почему не состоится товарищеский матч с 2DROTS? Нам была удобна только одна дата — 22-е число. Потому что 28-го числа уже официальный матч. Если проводить игру 23 сентября, то ломается недельный цикл, это уже идёт во вред основной команде. По дате не стыковались. 2DROTS не подходила эта дата», — цитирует Брейдо «Спорт-Экспресс».

12 сентября сообщалось, что ЦСКА может провести товарищеский матч с медийной командой 2DROTS.

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19).

В Кубке России 2DROTS дошёл до 1/128 финала. Блогеры сыграли с «Текстильщиком» 1:1 и уступили по пенальти (3:5).

Ранее агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, когда его клиент будет готов выйти на поле.

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