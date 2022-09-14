военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Щенникова: Федотов рассчитывает на Георгия в ЦСКА

Короткая ссылка
Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, когда его клиент будет готов выйти на поле.
Агент Щенникова: Федотов рассчитывает на Георгия в ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«На этой неделе Георгий возвращается в общую группу, он уже начал тренироваться. Федотов примет решение, когда и как игрок будет готов усилить команду. Конечно, Федотов на него рассчитывает. У меня был с ним диалог», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист пропустил стартовые матчи чемпионата России в сезоне-2022/23 из-за травмы. Его диагноз — «воспаление сухожилия».

После девяти туров РПЛ ЦСКА находится на второй позиции, набрав 20 очков. Лидером является «Зенит» (23 очка).

Ранее Юрий Газинский заявил, что у него были переговоры с ЦСКА, но не сложилось.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить