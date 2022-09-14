Агент Щенникова: Федотов рассчитывает на Георгия в ЦСКА
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«На этой неделе Георгий возвращается в общую группу, он уже начал тренироваться. Федотов примет решение, когда и как игрок будет готов усилить команду. Конечно, Федотов на него рассчитывает. У меня был с ним диалог», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
Напомним, что футболист пропустил стартовые матчи чемпионата России в сезоне-2022/23 из-за травмы. Его диагноз — «воспаление сухожилия».
После девяти туров РПЛ ЦСКА находится на второй позиции, набрав 20 очков. Лидером является «Зенит» (23 очка).
Ранее Юрий Газинский заявил, что у него были переговоры с ЦСКА, но не сложилось.