Агент Щенникова: Федотов рассчитывает на Георгия в ЦСКА

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, рассказал, когда его клиент будет готов выйти на поле.

«На этой неделе Георгий возвращается в общую группу, он уже начал тренироваться. Федотов примет решение, когда и как игрок будет готов усилить команду. Конечно, Федотов на него рассчитывает. У меня был с ним диалог», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист пропустил стартовые матчи чемпионата России в сезоне-2022/23 из-за травмы. Его диагноз — «воспаление сухожилия».

После девяти туров РПЛ ЦСКА находится на второй позиции, набрав 20 очков. Лидером является «Зенит» (23 очка).

Ранее Юрий Газинский заявил, что у него были переговоры с ЦСКА, но не сложилось.