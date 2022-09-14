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Газинский: были переговоры с ЦСКА, но не сложилось

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Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал, как проходили его переговоры с екатеринбургской командой.
Газинский: были переговоры с ЦСКА, но не сложилось
  • Gettyimages.ru
  • © David S. Bustamante/Soccrates

«Мы с первых дней общались с Григорием Ивановым. Потом появился вариант с ЦСКА, но не сложилось. И уже когда второй раз связались с ним, обсудили всё буквально за 20 минут — и я приехал», — цитирует Газинского «Спорт-Экспресс».

Он рассказал, что прошёл медоосмотр в ЦСКА, но у руководства клуба были свои мысли и идеи.

17 августа Юрий Газинский подписал с клубом контракт на два года. До этого он выступал за «Краснодар» с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее Газинский жёстко раскритиковал судейство в РПЛ.

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