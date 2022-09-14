военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Газинский жёстко раскритиковал судейство в РПЛ

Короткая ссылка
Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о своём отношении к судейству в Российской премьер-лиге.
Газинский жёстко раскритиковал судейство в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Раньше вообще не было VAR — и как-то определяли, не было никаких проблем. Я просто не понимаю, зачем VAR, если не назначают очевидные пенальти. Судьи трактуют все моменты по-разному», — цитирует Газинского «Спорт-Экспресс».

После девяти туров РПЛ «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Главным тренером команды является Виктор Гончаренко.

17 августа Юрий Газинский подписал с клубом контракт на два года. До этого он выступал за «Краснодар».

Ранее Остон Урунов заявил, что не считает «Урал» претендентом на вылет из РПЛ в этом сезоне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить