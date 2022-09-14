Газинский жёстко раскритиковал судейство в РПЛ

Полузащитник «Урала» Юрий Газинский рассказал о своём отношении к судейству в Российской премьер-лиге.

«Раньше вообще не было VAR — и как-то определяли, не было никаких проблем. Я просто не понимаю, зачем VAR, если не назначают очевидные пенальти. Судьи трактуют все моменты по-разному», — цитирует Газинского «Спорт-Экспресс».

После девяти туров РПЛ «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Главным тренером команды является Виктор Гончаренко.

17 августа Юрий Газинский подписал с клубом контракт на два года. До этого он выступал за «Краснодар».

Ранее Остон Урунов заявил, что не считает «Урал» претендентом на вылет из РПЛ в этом сезоне.