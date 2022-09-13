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Урунов не считает «Урал» претендентом на вылет из РПЛ в этом сезоне

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Полузащитник «Урала» Остон Урунов заявил, что не считает свою команду претендентом на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2022/23.
Урунов не считает «Урал» претендентом на вылет из РПЛ в этом сезоне
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Не повезло с календарём — с самого начала пришлось играть с лидерами. К тому же сейчас тренер формирует новую команду. Но даже в тех матчах «Урал», несмотря на поражения, смотрелся достойно», — цитирует Урунова «Спорт-Экспресс».

После девяти туров РПЛ «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Главным тренером команды является Виктор Гончаренко.

Ранее новый форвард «Урала» Рай Влут рассказал, как перед приездом в Россию советовался со своим соотечественником Квинси Промесом.

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