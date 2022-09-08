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Новичок «Урала» Влут рассказал, как перед переездом в Россию консультировался с Промесом

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Новый форвард «Урала» Рай Влут рассказал, как перед приездом в Россию советовался со своим соотечественником — нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Новичок «Урала» Влут рассказал, как перед переездом в Россию консультировался с Промесом
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Я общался с Квинси Промесом. Звонил ему несколько дней назад, и он очень положительно отзывался о чемпионате России. Он считает, что это очень сильная лига с хорошими командами. Он сказал, что Екатеринбург очень красивый город», — отметил Влут в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба.

Футболист также поделился мнением, что наиболее подходящая для него позиция — атакующий полузащитник. По словам Влута, его ключевым навыком является способность помочь команде в создании игровых моментов.

27-летний Влут известен по выступлениям за ПСВ и «Фрозиону». С 2022 года он защищает цвета «Астаны», за которую провёл 18 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее «Астана» объявила о переходе Влута в екатеринбургский «Урал».  

 

 

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