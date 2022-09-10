Глава Ferrari: мы верим в Бинотто и очень ценим то, что он и все остальные инженеры сделали

Председатель правления Ferrari Джон Элканн заявил, что верит в главу команды Миттиа Бинотто, несмотря на большое количество ошибок конюшни в нынешнем сезоне.

«Мы верим в Бинотто и очень ценим то, что он и все остальные инженеры сделали. Однако нет никаких сомнений в том, что команда должна стать лучше. Это касается работы полностью: за рулём, в боксах, на пит-стопах», — приводит слова Элканна Gazzetta dello Sport.

Он также отметил, что команда должна продолжать прогрессировать, и это касается всех — от механиков и пилотов до руководителя. По его словам, сейчас видны многие ошибки в надёжности, стратегии и пилотировании.

«Уверен, что решение довериться Бинотто и его команде было верным. Оно уже окупилось, мы вновь конкурентоспособны благодаря им», — добавил Элканн.

После 15-го этапа «Формулы-1» Ferrari занимает вторую строчку в турнирной таблице с 376 очками, опережая действующих чемпионов мира Mercedes на 30 очков. Лидирует Red Bull (511 очков).

16-й этап чемпионата мира пройдёт на трассе Монца с 9 по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что испанец Карлос Сайнс из Ferrari стал быстрейшим во второй сессии свободных заездов Гран-при Италии.