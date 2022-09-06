Алькарас установил рекорд Открытой эры, выйдя в 1/4 финала US Open

Четвёртая ракетка мира 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в четвёртом круге Открытого чемпионата США хорвата Марина Чилича и установил новый рекорд в Открытой эре.

Алькарас стал самым молодым игроком с 1968 года, который дважды подряд сумел пробиться в четвертьфинал US Open, сообщает пресс-служба ATP в своих социальных сетях.

В прошлом году испанец не смог доиграть четвертьфинал с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за травмы.

В четвёртом круге 19-летний спортсмен обыграл Чилича со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.

В 1/4 финала Алькарас встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится 7 сентября.

US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.

Ранее президент ФТР Шамиль Тарпищев поделился мнением о матче между россиянином Андреем Рублёвым и американцем Фрэнсисом Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2022.