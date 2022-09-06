Алькарас установил рекорд Открытой эры, выйдя в 1/4 финала US Open
- AP
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Алькарас стал самым молодым игроком с 1968 года, который дважды подряд сумел пробиться в четвертьфинал US Open, сообщает пресс-служба ATP в своих социальных сетях.
В прошлом году испанец не смог доиграть четвертьфинал с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом из-за травмы.
В четвёртом круге 19-летний спортсмен обыграл Чилича со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.
В 1/4 финала Алькарас встретится с итальянцем Янником Синнером. Матч состоится 7 сентября.
US Open 2022 проходит с 29 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн.
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