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Румынские пограничники обнаружили тело мужчины, пытавшегося сбежать с Украины

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Тело мёртвого мужчины, пытавшегося сбежать с Украины, обнаружили румынские пограничники на берегу реки Тисы.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«Погибший — мужчина средних лет с признаками длительного пребывания в воде. Личность утопленника устанавливают», – пишут представители ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что с февраля 2022 года это уже 25-й случай гибели человека на речном участке границы.

Ранее украинский депутат Игорь Кривошеев предложил украинским мужчинам, которые не хотят идти на фронт, «переплыть Тису» и принять гражданство другой страны.

Издание The New York Times уже обращало внимание на то, что тысячи украинцев пытаются вплавь покинуть страну, но многие гибнут.

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