Депутат Рады предложил нежелающим идти на фронт бежать с Украины через Тису

Украинский депутат Игорь Кривошеев предложил украинским мужчинам, которые не хотят идти на фронт, «переплыть Тису» и принять гражданство другой страны.

«Если вы на Украине не готовы присоединиться к этой войне тем или иным другим способом, то нужно искать себе другую страну. Если вы не готовы взять на себя эту ответственность, то есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство», — сказал нардеп, слова которого приводит «СТРАНА.ua».

По словам украинского замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, депутаты Верховной рады обсуждают возможность мобилизации заключённых.

В январе представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что на Украине ежедневно фиксируется около 50 попыток незаконного выезда из страны.