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Погранслужба ежедневно фиксирует около 50 попыток незаконного выезда с Украины

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На Украине ежедневно фиксируется около 50 попыток незаконного выезда из страны. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Погранслужба ежедневно фиксирует около 50 попыток незаконного выезда с Украины
  • globallookpress.com
  • © Alona_nikolaievych

По его словам, в прошлом году с Украины не выпустили 50 тыс. человек.

«Около нескольких десятков попыток незаконного пересечения границы пограничники пресекают ежедневно по «зелёному участку» границы вне пунктов пропуска», — приводит РИА Новости слова Демченко.

Ранее Госпогранслужба Украины перехватила мужчину в гидрокостюме и ластах, который пытался переплыть реку Днестр, чтобы незаконно пробраться в Молдавию.

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