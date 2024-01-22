Погранслужба ежедневно фиксирует около 50 попыток незаконного выезда с Украины
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По его словам, в прошлом году с Украины не выпустили 50 тыс. человек.
«Около нескольких десятков попыток незаконного пересечения границы пограничники пресекают ежедневно по «зелёному участку» границы вне пунктов пропуска», — приводит РИА Новости слова Демченко.
Ранее Госпогранслужба Украины перехватила мужчину в гидрокостюме и ластах, который пытался переплыть реку Днестр, чтобы незаконно пробраться в Молдавию.