Погранслужба ежедневно фиксирует около 50 попыток незаконного выезда с Украины

На Украине ежедневно фиксируется около 50 попыток незаконного выезда из страны. Об этом сообщил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, в прошлом году с Украины не выпустили 50 тыс. человек.

«Около нескольких десятков попыток незаконного пересечения границы пограничники пресекают ежедневно по «зелёному участку» границы вне пунктов пропуска», — приводит РИА Новости слова Демченко.

Ранее Госпогранслужба Украины перехватила мужчину в гидрокостюме и ластах, который пытался переплыть реку Днестр, чтобы незаконно пробраться в Молдавию.