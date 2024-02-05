«СТРАНА.ua»: в Раде обсуждают возможность мобилизации заключённых
- РИА Новости
По его словам, соответствующая мера может стать одним из инструментов пополнения украинской армии, передаёт издание «СТРАНА.ua».
Чернев отметил, что лично знаком с командирами, которые готовы взять осуждённых в собственные подразделения. Также, по его словам, есть осуждённые, готовые примкнуть к ВСУ.
Ранее глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что массовая мобилизация на Украине привела к упадку сельского хозяйства в стране.