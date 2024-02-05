«СТРАНА.ua»: в Раде обсуждают возможность мобилизации заключённых

Замглавы комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что депутаты Верховной рады обсуждают возможность мобилизации заключённых.

По его словам, соответствующая мера может стать одним из инструментов пополнения украинской армии, передаёт издание «СТРАНА.ua».

Чернев отметил, что лично знаком с командирами, которые готовы взять осуждённых в собственные подразделения. Также, по его словам, есть осуждённые, готовые примкнуть к ВСУ.

Ранее глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что массовая мобилизация на Украине привела к упадку сельского хозяйства в стране.