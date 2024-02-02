Массовая мобилизация на Украине привела к упадку сельского хозяйства в стране

Масштабная кампания мобилизации на Украине стала причиной упадка сельского хозяйства в стране.

«Во многих сёлах мужчин трудоспособного возраста осталось очень мало, все на войне. Из-за этого домохозяйства избавляются от домашнего скота... Уменьшение поголовья уже сказывается и на предложении, и на ценах», — приводит издание «СТРАНА.ua» слова главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина.

Кроме того, наблюдается подорожание молочной продукции на Украине. По данным Госстата, в декабре 2023 года цена молока стала выше на 2,3%, а сливочного масла — на 2,7%.

По мнению Пендзина, ценники только «разгоняются».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо провести новую мобилизацию, которая позволит провести ротацию ВСУ.

При этом главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что государственные институты Украины не располагают инструментами, необходимыми для повышения укомплектованности вооружённых сил без принятия «непопулярных мер».