Залужный: Украина неспособна укомплектовать армию без «непопулярных мер»

Государственные институты Украины не располагают инструментами, необходимыми для повышения укомплектованности вооружённых сил без принятия «непопулярных мер». Такой точкой зрения поделился главком ВСУ Валерий Залужный.

В колонке для CNN он признал, что Россия обладает значительным преимуществом.

«Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооружённых сил без использования непопулярных мер», — заявил он.

Залужный добавил, что Украину по-прежнему сдерживают несовершенство нормативно-правовой базы, а также частичная монополизация оборонной промышленности.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ради нового законопроекта о мобилизации власти Украины могут пойти на шантаж.