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Залужный: Украина неспособна укомплектовать армию без «непопулярных мер»

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Государственные институты Украины не располагают инструментами, необходимыми для повышения укомплектованности вооружённых сил без принятия «непопулярных мер». Такой точкой зрения поделился главком ВСУ Валерий Залужный.
Залужный: Украина неспособна укомплектовать армию без «непопулярных мер»
  • globallookpress.com
  • © Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency

В колонке для CNN он признал, что Россия обладает значительным преимуществом.

«Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооружённых сил без использования непопулярных мер», — заявил он.

Залужный добавил, что Украину по-прежнему сдерживают несовершенство нормативно-правовой базы, а также частичная монополизация оборонной промышленности.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ради нового законопроекта о мобилизации власти Украины могут пойти на шантаж.

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