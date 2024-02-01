Залужный: Украина неспособна укомплектовать армию без «непопулярных мер»
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В колонке для CNN он признал, что Россия обладает значительным преимуществом.
«Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооружённых сил без использования непопулярных мер», — заявил он.
Залужный добавил, что Украину по-прежнему сдерживают несовершенство нормативно-правовой базы, а также частичная монополизация оборонной промышленности.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ради нового законопроекта о мобилизации власти Украины могут пойти на шантаж.