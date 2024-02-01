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Сальдо: ради нового законопроекта о мобилизации Киев может пойти на шантаж

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Новый законопроект о мобилизации на Украине может быть принят, потому что киевские власти будут шантажировать «компроматом» депутатов и их родных.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«На каждого из них вот такая папка компромата, и на их близких родственников. Там же фашистский, нацистский подход: не будешь выполнять преступных поручений, значит, семья пострадает», — сказал глава региона.

Также Сальдо заявил, что желающих идти на фронт против России украинцев становится всё меньше.

Кроме того, сообщалось, что сотрудники военкоматов во Львове будут снимать раздачу повесток на камеры.

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