Сальдо: желающих идти на фронт против России украинцев всё меньше
Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов», — сказал он.
При этом Сальдо подчеркнул, что украинские военкомы «бегают» по всем городам и населённым пунктам на правом берегу и «ловят» мужчин.
«Мы же видим, что происходит уже: женщины начинают возмущаться, когда в автобусах пытаются забрать молодых людей ещё, которые могут быть студентами», — добавил губернатор.
Ранее Сальдо заявил, что ВСУ расстреливают в спину своих сослуживцев, желающих сдаться в плен.
Также, по его словам, ВСУ обстреливают левобережье Херсонской области, целясь по гражданским.