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Сальдо: желающих идти на фронт против России украинцев всё меньше

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Всё меньше украинских военных хотят идти на передовую против России, однако их насильно отправляют на фронт.

Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«И мы видим это по тем потугам и по тем привилегиям беззакония, которыми наделены на сегодняшний день работники так называемых военкоматов», — сказал он.

При этом Сальдо подчеркнул, что украинские военкомы «бегают» по всем городам и населённым пунктам на правом берегу и «ловят» мужчин.

«Мы же видим, что происходит уже: женщины начинают возмущаться, когда в автобусах пытаются забрать молодых людей ещё, которые могут быть студентами», — добавил губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ расстреливают в спину своих сослуживцев, желающих сдаться в плен.

Также, по его словам, ВСУ обстреливают левобережье Херсонской области, целясь по гражданским.

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