Сальдо: ВСУ обстреливают левобережье Херсонской области, целясь по гражданским

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в интервью РИА Новости, что ВСУ намеренно обстреливают территорию левобережья региона, целясь по гражданским.

«Такие подлые удары по мирному населению, по объектам гражданской инфраструктуры, просто-напросто по машинам...», — сказал он.

При этом Сальдо подчеркнул, что для данных атак украинская армия использует FPV-дроны.

«На самом деле всё это такое бесчеловечное отношение и воспитание у тех, кто управляет этими FPV-дронами, такое циническое отношение к человеческой жизни», — добавил губернатор.

Ранее он заявил, что действия ВСУ на Херсонском фронте не предполагают стратегического успеха.