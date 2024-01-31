Сальдо: ВСУ обстреливают левобережье Херсонской области, целясь по гражданским
«Такие подлые удары по мирному населению, по объектам гражданской инфраструктуры, просто-напросто по машинам...», — сказал он.
При этом Сальдо подчеркнул, что для данных атак украинская армия использует FPV-дроны.
«На самом деле всё это такое бесчеловечное отношение и воспитание у тех, кто управляет этими FPV-дронами, такое циническое отношение к человеческой жизни», — добавил губернатор.
Ранее он заявил, что действия ВСУ на Херсонском фронте не предполагают стратегического успеха.