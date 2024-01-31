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Сальдо: действия ВСУ на Херсонском фронте не предполагают стратегического успеха

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Действия украинских войск на Херсонском фронте не предполагают стратегического успеха.

Об этом заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, попытки высадки десанта на левобережье осуществляются лишь для картинки и отчёта перед Западом.

При этом Сальдо подчеркнул, что у украинских солдат даже нет возможности отступить или не пойти на выполнение «преступных приказов» командования.

Ранее гранатомётчики группировки войск «Запад» сорвали под Купянском ротацию ВСУ.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска, сберегая личный состав, постепенно продвигаются в регионе.

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