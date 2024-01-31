Балицкий: российские войска постепенно продвигаются в Запорожской области

Российские войска, сберегая личный состав, постепенно продвигаются в Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Мы очень бережём личный состав, поэтому не стоит задача за какой-то разрушенный населённый пункт положить десятки жизней наших солдат», — цитирует его РИА Новости.

Балицкий подчеркнул, что оккупированные украинскими силами поселения сначала обрабатываются артиллерией.

«Потом только происходит какое-то минимальное движение», — добавил губернатор.

Ранее ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении.

Также ВС России улучшили положение по переднему краю на Краснолиманском направлении.