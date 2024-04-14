NYT: тысячи украинцев пытаются вплавь покинуть страну, многие гибнут

Тысячи украинцев пытаются покинуть страну вплавь в попытке спастись от мобилизации, но многие гибнут, пишет The New York Times.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты, то, что мужчины выбирают «рискнуть и плыть, а не столкнуться с опасностями в качестве солдат на Восточном фронте», указывает на стоящую перед руководством Украины задачу по мобилизации на фоне кадрового голода.

При этом многие гибнут в попытках переплыть реки на Западе страны. Пресс-секретарь Мукачевского погранотряда Закарпатской области Украины Леся Фёдорова сообщила, что на берег реки Тисы выбросило тела 22 украинцев.

Ранее Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.

Также сообщалось, что украинский цирк получил бронь от мобилизации.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы не простят Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.