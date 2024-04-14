NYT: тысячи украинцев пытаются вплавь покинуть страну, многие гибнут
Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты, то, что мужчины выбирают «рискнуть и плыть, а не столкнуться с опасностями в качестве солдат на Восточном фронте», указывает на стоящую перед руководством Украины задачу по мобилизации на фоне кадрового голода.
При этом многие гибнут в попытках переплыть реки на Западе страны. Пресс-секретарь Мукачевского погранотряда Закарпатской области Украины Леся Фёдорова сообщила, что на берег реки Тисы выбросило тела 22 украинцев.
Ранее Рада приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.
Также сообщалось, что украинский цирк получил бронь от мобилизации.
Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы не простят Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.