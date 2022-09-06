Главный тренер ПСЖ не считает команду фаворитом Лиги чемпионов сезона-2022/23

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье оценил перспективы команды на чемпионство в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

«Назвать ПСЖ фаворитом соревнования — значит принизить достоинства конкурентов. У нас есть стремление к победе, это резонно. Но я не думаю, что мы фавориты», — цитирует Галтье RMC Sport.

По его словам, ежегодно восемь или девять команд верят в то, что они смогут выиграть ЛЧ, однако часто не доходят до конца, потому что случаются сюрпризы и невероятные сценарии.

В сезоне-2021/22 победителем ЛЧ стал мадридский «Реал». Он одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0. Мяч забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте. ПСЖ не смогли пробиться в четвертьфинал соревнований.

Ранее Галтье рассказал, что полузащитник ПСЖ Леандро Паредес достиг соглашения с итальянским «Ювентусом».