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Главный тренер ПСЖ не считает команду фаворитом Лиги чемпионов сезона-2022/23

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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье оценил перспективы команды на чемпионство в Лиге чемпионов сезона-2022/23.

«Назвать ПСЖ фаворитом соревнования — значит принизить достоинства конкурентов. У нас есть стремление к победе, это резонно. Но я не думаю, что мы фавориты», — цитирует Галтье RMC Sport.

По его словам, ежегодно восемь или девять команд верят в то, что они смогут выиграть ЛЧ, однако часто не доходят до конца, потому что случаются сюрпризы и невероятные сценарии.

В сезоне-2021/22 победителем ЛЧ стал мадридский «Реал». Он одержал победу над «Ливерпулем» со счётом 1:0. Мяч забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте. ПСЖ не смогли пробиться в четвертьфинал соревнований. 

Ранее Галтье рассказал, что полузащитник ПСЖ Леандро Паредес достиг соглашения с итальянским «Ювентусом».

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