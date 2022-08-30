военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Главный тренер ПСЖ сообщил, что экс-игрок «Зенита» Паредес перейдёт в «Ювентус»

Короткая ссылка
Главный тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье сообщил, что полузащитник французского клуба Леандро Паредес достиг соглашения с итальянским «Ювентусом».
Главный тренер ПСЖ сообщил, что экс-игрок «Зенита» Паредес перейдёт в «Ювентус»
  • Gettyimages.ru

«Паредес не будет включён в состав на предстоящую игру, так как он достиг договорённости с «Ювентусом», — цитирует слова Гальтье журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.

Ранее в «Ювентусе» подтвердили переговоры по трансферу Паредеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить