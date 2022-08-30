Главный тренер ПСЖ сообщил, что экс-игрок «Зенита» Паредес перейдёт в «Ювентус»
- Gettyimages.ru
«Паредес не будет включён в состав на предстоящую игру, так как он достиг договорённости с «Ювентусом», — цитирует слова Гальтье журналист Фабрицио Романо в Twitter.
Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.
Ранее в «Ювентусе» подтвердили переговоры по трансферу Паредеса.