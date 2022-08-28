В «Ювентусе» подтвердили переговоры по трансферу Паредеса

Директор «Ювентуса» Маурицио Арривабене рассказал, что клуб ведёт переговоры о подписании полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса.

«В стремлении сбалансировать состав будут те, кто уходит, мы надеемся, что некоторые игроки придут. Мы ведём переговоры с ПСЖ о Паредесе, но нужно тщательно проанализировать варианты», — цитирует Арривабене Football Italia.

Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Мбаппе просит руководство ПСЖ убрать аргентинцев из команды.