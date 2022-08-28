В «Ювентусе» подтвердили переговоры по трансферу Паредеса
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«В стремлении сбалансировать состав будут те, кто уходит, мы надеемся, что некоторые игроки придут. Мы ведём переговоры с ПСЖ о Паредесе, но нужно тщательно проанализировать варианты», — цитирует Арривабене Football Italia.
Паредес в нынешнем сезоне провёл 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами. Аргентинец является бывшим игроком санкт-петербургского «Зенита», за который выступал с 2017 по 2019 год.
Ранее сообщалось, что Мбаппе просит руководство ПСЖ убрать аргентинцев из команды.