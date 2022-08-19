UOL Esporte: Мбаппе просит руководство ПСЖ убрать аргентинцев из команды

Нападающий «Пари Сен-Жермен» просил президента клуба Нассера Аль-Хелайфи убрать из команды всех представителей Аргентины.

Француз не доволен тем, что в клубе появилась аргентинская группировка, сообщает UOL Esporte. Отмечается, что нападающий, после подписания нового контракта с клубом изменился и стал вести себя иначе.

Сейчас из аргентинцев за ПСЖ выступают Лионель Месси, Мауро Икарди и Леандро Паредес. Кроме того, с аргентинцами тесно общаются испанец Андер Эррера, бразилец Неймар и костариканец Кейлор Навас.

СМИ сообщали, что у Мбаппе был конфликт с нападающим Неймаром. Поводом для недопонимания между одноклубниками послужило то, что Неймар был недоволен привилегиями Мбаппе. Бразильцу не понравилось, что француз выбран штатным пенальтистом команды. В ответ Килиан попросил руководство продать Неймара.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение до 2025 года. Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос выступил в роли примирителя в конфликте Мбаппе и Неймара.