Источник: Мбаппе просит руководство ПСЖ продать Неймара

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к руководству клуба с просьбой продать форварда Неймара.

По информации журналиста Ромена Молины, отношения между футболистами испортились после того, как Неймар узнал, что Мбаппе с начала летнего лагеря просит руководство продать бразильца.

Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касательно своего будущего. СМИ сообщают, что футболист получил привилегию решать внутренние вопросы клуба относительно трансферов игроков.

Ранее главный тренер ПСЖ оценил форму нападающего Мбаппе.