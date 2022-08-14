Главный тренер ПСЖ оценил форму нападающего Мбаппе

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье оценил игру нападающего Килиана Мбаппе в матче второго тура с «Монпелье».

«В такой невероятной атмосфере нам было важно победить и много забить. Килиан Мбаппе не играл три недели, он пока провёл лишь три неполных контрольных матча. Я знал, что физически ему будет тяжело. Но это нормально, он должен вскоре набрать форму», — приводит слова Гальтье L’Équipe.

Игра прошла на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 5:2.

В составе парижского клуба мячи забили Фалайе Сако (39-я минута), Неймар (43-я, 51-я, 85-я), Килиан Мбаппе (59-я) и Ренату Саншеш (87-я).

У «Монпелье» отличились Хазри (58-я) и Энцо Чато (90 + 2).

Ранее Мбаппе заявил, что считает форварда мадридского «Реала» Карима Бензема фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».