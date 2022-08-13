Мбаппе считает, что Бензема должен выиграть «Золотой мяч»
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«Кариму 34 года, он провёл главный сезон в жизни, выиграл Лигу чемпионов, став творцом этого успеха. Если бы я был на месте Карима и не получил награду, я бы навсегда забыл о «Золотом мяче», — цитирует Мбаппе L'Équipe.
Действующий обладатель приза, нападающий ПСЖ Лионель Месси, не попал в список номинантов на «Золотой мяч» впервые за 17 лет, а форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду есть в списке.
Ballon d'Or в 2022 году впервые будет вручён по итогам сезона, а не календарного года. Церемония награждения состоится 17 октября в Театре дю Шатле в Париже.
Ранее во Франции объяснили, почему Месси нет среди номинантов на «Золотой мяч».