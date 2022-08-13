Мбаппе считает, что Бензема должен выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил, что считает форварда мадридского «Реала» Карима Бензема фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Кариму 34 года, он провёл главный сезон в жизни, выиграл Лигу чемпионов, став творцом этого успеха. Если бы я был на месте Карима и не получил награду, я бы навсегда забыл о «Золотом мяче», — цитирует Мбаппе L'Équipe.

Действующий обладатель приза, нападающий ПСЖ Лионель Месси, не попал в список номинантов на «Золотой мяч» впервые за 17 лет, а форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду есть в списке.

Ballon d'Or в 2022 году впервые будет вручён по итогам сезона, а не календарного года. Церемония награждения состоится 17 октября в Театре дю Шатле в Париже.

Ранее во Франции объяснили, почему Месси нет среди номинантов на «Золотой мяч».