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Во Франции объяснили, почему Месси нет среди номинантов на «Золотой мяч»

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Стало известно, почему нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не попал в список номинантов на «Золотой мяч», а форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду есть в списке.

По информации L'Équipe, Месси невыразительно провёл первый сезон во Франции, забил всего шесть голов в Лиге 1 и вылетел с командой в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отмечается, что Роналду в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии и забил 32 мяча в 49 матчах.

Напомним, что Месси не попал в список из 30 футболистов. 35-летний нападающий сборной Аргентины является трёхкратным обладателем «Золотого мяча» по версии France Football (2009, 2019, 2021).

Ballon d'Or в 2022 году впервые будет вручён по итогам сезона, а не календарного года. Церемония награждения состоится 17 октября в Театре дю Шатле в Париже.

Ранее определились претенденты на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина 2022 года по версии журнала France Football.

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