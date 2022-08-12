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Алиссон, Куртуа и Нойер претендуют на приз лучшему вратарю года имени Яшина

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Определились претенденты на приз лучшему вратарю имени Льва Яшина 2022 года по версии журнала France Football.
Алиссон, Куртуа и Нойер претендуют на приз лучшему вратарю года имени Яшина
  • РИА Новости

В список из десяти претендентов вошли, в том числе, бразилец Алиссон («Ливерпуль»), бельгиец Тибо Куртуа («Реал») и немец Мануэль Нойер («Бавария»), сообщается на странице премии в Twitter.

Также за престижную награду поборются Яссин Буну (Марокко, «Севилья»), Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»), Майк Меньян (Франция, «Милан»), Эдуар Менди (Сенегал, «Челси»), Ян Облак (Словения, «Атлетико»), Кевин Трапп (Германия, «Айнтрахт») и Уго Льорис (Франция, «Тоттенхэм»).

Премия была учреждена в 2019 году, для вратарей она является аналогом «Золотого мяча».

Лев Яшин — олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, а также единственный среди вратарей обладатель «Золотого мяча». Он был признан лучшим голкипером XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил трёх претендентов на звание лучшего игрока сезона-2021/22.

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