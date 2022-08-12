УЕФА назвал тройку претендентов на награду лучшего игрока сезона-2021/22
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В тройку вошли: Карим Бензема из «Реала», Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити» и одноклубник Карима Тибо Куртуа, сообщает официальный сайт УЕФА.
Также в пятёрку попали Роберт Левандовски из «Барселоны» и Лука Модрич из «Реала».
Отметим, что Криштиану Роналду и Лионель Месси не вошли в топ-15.
Церемония с объявлением победителя состоится 25 августа.
Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением, что Бензема выиграет «Золотой мяч».