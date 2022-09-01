Агент Монтеса рассказал, почему переговоры с «Динамо» приостановились
- Legion-Media
«В «Динамо» говорят, что теперь уже не могут позволить себе подписать Монтеса. Дело в финансовой стороне вопроса. Но переговоры ещё идут. Сейчас всё зависит только от «Динамо», — цитирует агента Sport24.
Футболист выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее агент Монтеса рассказал, что переговоры по переходу футболиста в «Динамо» зашли в тупик.