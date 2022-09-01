военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Монтеса рассказал, почему переговоры с «Динамо» приостановились

Короткая ссылка
Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, рассказал о переговорах с «Динамо».
Агент Монтеса рассказал, почему переговоры с «Динамо» приостановились
  • Legion-Media

«В «Динамо» говорят, что теперь уже не могут позволить себе подписать Монтеса. Дело в финансовой стороне вопроса. Но переговоры ещё идут. Сейчас всё зависит только от «Динамо», — цитирует агента Sport24.

Футболист выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее агент Монтеса рассказал, что переговоры по переходу футболиста в «Динамо» зашли в тупик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить