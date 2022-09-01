Агент Монтеса рассказал, почему переговоры с «Динамо» приостановились

Гелу Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, рассказал о переговорах с «Динамо».

«В «Динамо» говорят, что теперь уже не могут позволить себе подписать Монтеса. Дело в финансовой стороне вопроса. Но переговоры ещё идут. Сейчас всё зависит только от «Динамо», — цитирует агента Sport24.

Футболист выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее агент Монтеса рассказал, что переговоры по переходу футболиста в «Динамо» зашли в тупик.