Агент Монтеса высказался о том, что переговоры по переходу в «Динамо» зашли в тупик

Агент защитника Сесара Монтеса Гелу Родригес отреагировал на новость о том, что переговоры по переходу игрока в «Динамо» зашли в тупик.

«Переговоры между «Динамо» и «Монтерреем» зашли в тупик? Клубы сейчас ведут переговоры», — цитирует агента «Чемпионат».

По информации Sport24, «Динамо» и «Монтеррей» не могут договориться об условиях перехода защитника Сесара Монтеса.

Футболист выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее агент защитника Монтеса сообщил, что «Динамо» сделало официальное предложение.