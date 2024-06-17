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«Следующие условия будут более жёсткими»: в СВР предупредили Украину на случай отказа от предложения Путина

Нарышкин: Киев ожидают более жёсткие условия при отказе от мирного плана Москвы

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Роман Шимаев
Если киевский режим откажется от мирных предложений по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутых Владимиром Путиным, то в следующий раз условия будут более сложными и жёсткими. С таким предупреждением выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. На прошлой неделе российский лидер заявил о готовности Москвы к переговорам, обозначив ряд условий. Среди них — отказ Украины от планов по вступлению в НАТО и вывод ВСУ с территорий новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.
«Следующие условия будут более жёсткими»: в СВР предупредили Украину на случай отказа от предложения Путина
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников
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Автообновление

  • 17 июня 2024

    Грузовик КАМАЗ и два комбайна в районе села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области подверглись атаке украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По предварительным данным, никто не пострадал.

  • Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров объяснил, почему их представители пропустили саммит по Украине в Швейцарии.

    «Мы исходили из своих интересов, из своего графика международных мероприятий», — цитирует его ТАСС.

    Ранее Дмитрий Песков отметил, что результативность прошедшей встречи по Украине стремится к нулю.

    Также на russian.rt.com «Чистейший сюрреализм»: чем завершилась прошедшая без России конференция по Украине

  • Школьников, которые отказались от выпускного ради помощи бойцам спецоперации, пригласили на экскурсию в Госдуму. 

    Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова вручила им почётные грамоты, уточнив при этом, что они дадут баллы при поступлении в вуз.

    После награждения детям провели экскурсию по зданию.

    В свою очередь, Сергей Миронов поблагодарил ребят за проявленные осознанность и патриотизм.

    11 июня восемь девятиклассников в Подмосковье отказались от выпускного, а на сэкономленные деньги купили бойцам СВО дрон. Ребята из 14-й школы в Коломне собрали порядка 45 тыс. рублей.

  • Первые официальные переговоры о реструктуризации долга Украины на сумму более $20 млрд закончились безрезультатно, пишет Bloomberg.

    Уточняется, что кредиторы не получали платежей от Украины с 2022 года. Тогда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории, срок которого истекает 1 августа.

  • В редакцию RT обратился гражданин Франции, который приехал летом 2023 года с возлюбленной в Москву. Он заключил годовой контракт с Минобороны РФ и отправился на спецоперацию. Желание пойти на такой шаг боец, получивший позывной Корсика, объяснил абсолютным согласием с политикой российского правительства и знанием «реального положения дел».

    Француз мечтает о гражданстве РФ, потому что считает Россию сильной страной, которая уважает традиционные ценности. На СВО он неоднократно спасал сослуживцев, а этой весной был ранен сам. Сейчас боец восстанавливается в госпитале и ждёт получения документов.

    Подробнее — в материале RT.

    Также на russian.rt.com «Хочу остаться жить в вашей стране»: участник спецоперации из Франции ждёт получения российского гражданства

  • Президент России Владимир Путин совершил несколько назначений в Министерстве обороны РФ.

    Так, глава государства освободил от занимаемых должностей в ведомстве Николая Панкова, Руслана Цаликова и Татьяну Шевцову, а также Павла Попова.

    Новыми замминистра обороны стали Анна Цивилёва, Олег Савельев и Павел Фрадков. Первым заместителем главы МО РФ назначен Леонид Горнин.

  • Иноагента Ивана Алексеева*, известного как Noize MC, требуют внести в список террористов и экстремистов за появление на сцене в футболке с символикой террористической организации «Азов»**.

    Он появился в футболке с символикой террористической организации на выступлении в Испании.

    В связи с этим активисты «Зова народа» обратились в Следственный комитет. По их мнению, на Алексеева необходимо завести уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Копия обращения есть в распоряжении RT.

    * Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

    ** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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  • 51-летний житель ЛНР Александр Соколов, имеющий гражданство Украины, с октября 2022-го по февраль 2023 года добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации военнослужащих ВС РФ, маршрутах движения колонн военной техники в регионе и передавал их украинским спецслужбам.

    Как сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачёва, в результате его действий ВСУ могли спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям ВС РФ, принимающим участие в СВО.

    При этом в марте 2023-го он призывал в интернете к убийству сотрудников правоохранительных органов и судов.

    «Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего Александра Соколова. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — цитирует её РИА Новости.

  • По данным управления ФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 186 украинских беспилотников.

  • ВСУ обстреляли село Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

    По его словам, две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в больницу. Им оказывается медицинская помощь.

    Также повреждения получили два многоквартирных дома, пять частных домовладений, социальный объект и административное здание.

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