«Следующие условия будут более жёсткими»: в СВР предупредили Украину на случай отказа от предложения Путина
Нарышкин: Киев ожидают более жёсткие условия при отказе от мирного плана Москвы
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
-
17 июня 2024
Грузовик КАМАЗ и два комбайна в районе села Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области подверглись атаке украинского FPV-дрона, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, никто не пострадал.
-
Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров объяснил, почему их представители пропустили саммит по Украине в Швейцарии.
«Мы исходили из своих интересов, из своего графика международных мероприятий», — цитирует его ТАСС.
Ранее Дмитрий Песков отметил, что результативность прошедшей встречи по Украине стремится к нулю.Также на russian.rt.com «Чистейший сюрреализм»: чем завершилась прошедшая без России конференция по Украине
-
Школьников, которые отказались от выпускного ради помощи бойцам спецоперации, пригласили на экскурсию в Госдуму.
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова вручила им почётные грамоты, уточнив при этом, что они дадут баллы при поступлении в вуз.
После награждения детям провели экскурсию по зданию.
В свою очередь, Сергей Миронов поблагодарил ребят за проявленные осознанность и патриотизм.
11 июня восемь девятиклассников в Подмосковье отказались от выпускного, а на сэкономленные деньги купили бойцам СВО дрон. Ребята из 14-й школы в Коломне собрали порядка 45 тыс. рублей.
-
Первые официальные переговоры о реструктуризации долга Украины на сумму более $20 млрд закончились безрезультатно, пишет Bloomberg.
Уточняется, что кредиторы не получали платежей от Украины с 2022 года. Тогда было достигнуто соглашение о двухлетнем моратории, срок которого истекает 1 августа.
-
В редакцию RT обратился гражданин Франции, который приехал летом 2023 года с возлюбленной в Москву. Он заключил годовой контракт с Минобороны РФ и отправился на спецоперацию. Желание пойти на такой шаг боец, получивший позывной Корсика, объяснил абсолютным согласием с политикой российского правительства и знанием «реального положения дел».
Француз мечтает о гражданстве РФ, потому что считает Россию сильной страной, которая уважает традиционные ценности. На СВО он неоднократно спасал сослуживцев, а этой весной был ранен сам. Сейчас боец восстанавливается в госпитале и ждёт получения документов.
Подробнее — в материале RT.Также на russian.rt.com «Хочу остаться жить в вашей стране»: участник спецоперации из Франции ждёт получения российского гражданства
-
Президент России Владимир Путин совершил несколько назначений в Министерстве обороны РФ.
Так, глава государства освободил от занимаемых должностей в ведомстве Николая Панкова, Руслана Цаликова и Татьяну Шевцову, а также Павла Попова.
Новыми замминистра обороны стали Анна Цивилёва, Олег Савельев и Павел Фрадков. Первым заместителем главы МО РФ назначен Леонид Горнин.
-
Иноагента Ивана Алексеева*, известного как Noize MC, требуют внести в список террористов и экстремистов за появление на сцене в футболке с символикой террористической организации «Азов»**.
Он появился в футболке с символикой террористической организации на выступлении в Испании.
В связи с этим активисты «Зова народа» обратились в Следственный комитет. По их мнению, на Алексеева необходимо завести уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма. Копия обращения есть в распоряжении RT.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.
** «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.
-
51-летний житель ЛНР Александр Соколов, имеющий гражданство Украины, с октября 2022-го по февраль 2023 года добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации военнослужащих ВС РФ, маршрутах движения колонн военной техники в регионе и передавал их украинским спецслужбам.
Как сообщила старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Елена Усачёва, в результате его действий ВСУ могли спланировать и нанести огневое поражение по подразделениям ВС РФ, принимающим участие в СВО.
При этом в марте 2023-го он призывал в интернете к убийству сотрудников правоохранительных органов и судов.
«Прокуратура Луганской Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 51-летнего Александра Соколова. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»)», — цитирует её РИА Новости.
-
По данным управления ФСБ России по ДНР, за прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Горловкой обнаружено и перехвачено 186 украинских беспилотников.
-
ВСУ обстреляли село Гора-Подол Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, две женщины и мужчина с минно-взрывными травмами и контузией самостоятельно обратились в больницу. Им оказывается медицинская помощь.
Также повреждения получили два многоквартирных дома, пять частных домовладений, социальный объект и административное здание.