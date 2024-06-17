«Следующие условия будут более жёсткими»: в СВР предупредили Украину на случай отказа от предложения Путина

Нарышкин: Киев ожидают более жёсткие условия при отказе от мирного плана Москвы

Если киевский режим откажется от мирных предложений по урегулированию конфликта на Украине, выдвинутых Владимиром Путиным, то в следующий раз условия будут более сложными и жёсткими. С таким предупреждением выступил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. На прошлой неделе российский лидер заявил о готовности Москвы к переговорам, обозначив ряд условий. Среди них — отказ Украины от планов по вступлению в НАТО и вывод ВСУ с территорий новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей.