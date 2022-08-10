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Итальянский журналист: экс-полузащитник «Краснодара» Вильена продолжит карьеру в Серии А

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Хавбек «Эспаньола» Тонни де Вильена станет игроком итальянской «Салернитаны».

Об этом сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Уточняется, что итальянский клуб возьмёт футболиста в аренду с правом последующего выкупа за €3,5 млн. В дальнейшем футболист подпишет соглашение по схеме «3 + 1».

27-летний Вильена выступал за «Краснодар» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 15 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Затем футболист был арендован «Эспаньолом» до конца сезона с правом выкупа. За испанский клуб полузащитник провёл 17 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» Кордоба хочет перейти в «Кёльн».

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