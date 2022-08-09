Источник: нападающий «Краснодара» Кордоба хочет перейти в «Кёльн»
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Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в Twitter.
Уточняется, что клубы пока не вступали в переговоры по трансферу колумбийца. Руководство немецкого клуба отпугивает высокая зарплата нападающего.
Кордоба присоединился к «Краснодару» в 2021 году. Футболист провёл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что в «Торпедо» раздумывают над увольнением Бородюка.