«Чемпионат»: в «Торпедо» раздумывают над увольнением Бородюка

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рискует потерять место работы.

«Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата», — передаёт источник «Чемпионату».

Напомним, что российский специалист работает в клубе с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2023 года.

«Торпедо» в сезоне-2022/23 выступает в РПЛ. После четырёх туров команда занимает 15-е место, набрав одно очко.

Ранее в «Торпедо» рассказали, когда команда проведёт первый матч в «Лужниках».