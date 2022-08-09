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«Чемпионат»: в «Торпедо» раздумывают над увольнением Бородюка

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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк рискует потерять место работы.
«Чемпионат»: в «Торпедо» раздумывают над увольнением Бородюка
  • РИА Новости

«Бородюк может быть уволен уже после игры с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата», — передаёт источник «Чемпионату».

Напомним, что российский специалист работает в клубе с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2023 года.

«Торпедо» в сезоне-2022/23 выступает в РПЛ. После четырёх туров команда занимает 15-е место, набрав одно очко.

Ранее в «Торпедо» рассказали, когда команда проведёт первый матч в «Лужниках».

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