В «Торпедо» рассказали, когда команда проведёт первый матч в «Лужниках»
- РИА Новости
«Планируется, что команда переедет туда 17 сентября, именно тогда она проведёт свой первый домашний матч в «Лужниках». Соперником станет ЦСКА», — цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Торпедо» в матче четвертого тура потерпело поражение от «Химок» (1:3). Московский клуб (одно очко) занимает 15-е место в турнирной таблице. Лидер — ЦСКА (десять очков).
Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.