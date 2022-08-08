В «Торпедо» рассказали, когда команда проведёт первый матч в «Лужниках»

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал, когда команда проведёт матч на стадионе «Лужники».

«Планируется, что команда переедет туда 17 сентября, именно тогда она проведёт свой первый домашний матч в «Лужниках». Соперником станет ЦСКА», — цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Торпедо» в матче четвертого тура потерпело поражение от «Химок» (1:3). Московский клуб (одно очко) занимает 15-е место в турнирной таблице. Лидер — ЦСКА (десять очков).

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.