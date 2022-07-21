В Госдуме считают, что российских спортсменов скоро допустят до международных соревнований

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Глава Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился мнением, когда российские спортсмены вернутся на международные соревнования.
В Госдуме считают, что российских спортсменов скоро допустят до международных соревнований
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Чем быстрее восстановится цепочка с возращением легионеров в страну и с переходом наших игроков за рубеж, тем будет лучше для всех — и для игроков, и для клубов. Эйфория, связанная с определенными действиями, из-за которых уходили спортсмены из России, уже закончилась», — приводит слова Свищёва Metaratings.ru.

Он заявил, что цепочка по возвращению легионеров в Россию восстановится в ближайшее время и российских спортсменов допустят до участия в международных соревнованиях. По его мнению, отечественные игроки будут востребованы за границей, а легионеры будут нужны в России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. После этого большинство спортивных федераций отстранили атлетов из России от участия в турнирах.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов отреагировал на слова президента WADA Крейга Риди, который считает, что отечественные спортсмены вряд ли успеют отобраться на Олимпийские игры в Париже.

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