Источник: Щербакова примет участие в батле по брейк-дансу

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова выступит в батле по брейк-дансу на Дне московского спорта.

По информации ТАСС, фигуристка будет принимать участие в батле со звездой шоу «Танцы на ТНТ» Антоном Тонски. Мероприятие пройдёт 25 июня в Лужниках в рамках Дня московского спорта.

Брейк-данс включён в программу Олимпиады с 2024 года.

Напомним, что Щербакова идеально откатала короткую и произвольную программы на Олимпийских играх в Пекине и выиграла золотую медаль. ISU в поздравлении с Международным олимпийском днём выложил фотографии всех победителей Пекина-2022, но заменил фотографию Анны.

Ранее Мария Бутырская прокомментировала публикацию ISU без фотографии Щербаковой.