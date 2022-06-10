Сантуш — о победе Португалии над Чехией в Лиге наций: результат более чем справедливый

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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился эмоциями после победы команды над Чехией в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

«Всегда важно не пропустить. Результат более чем справедливый. Мы забили два гола, но могли забить ещё столько же», — цитирует Сантуша пресс-служба УЕФА.

По его словам, португальская сборная контролировала ситуацию во втором тайме, но игроки чувствовали себя уставшими и не могли прессинговать сильнее, чтобы создать голевые моменты.

Игра прошла в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Голами в составе сборной Португалии отметились Жоау Канселу (33-я минута) и Гонсалу Гедеш (38-я).

Ранее сообщалось, что сборные Норвегии и Словении сыграли вничью в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

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