Норвегия и Словения не смогли определить победителя в матче Лиги наций УЕФА
Игра прошла в Осло и завершилась со счётом 0:0.
Словенская команда доигрывала матч в меньшинстве. Красную карточку получил Миха Блажич на 63-й минуте.
Таким образом, Норвегия лидирует в группе, набрав семь очков. Сербия в своём активе имеет шесть очков. Третья — Швеция (три очка), а последней в таблице идёт Словения с одним очком.
Ранее сообщалось, что сборная Грузии обыграла команду Северной Македонии в матче Лиги наций УЕФА.