Норвегия и Словения не смогли определить победителя в матче Лиги наций УЕФА

Сборные Норвегии и Словении сыграли вничью в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

Игра прошла в Осло и завершилась со счётом 0:0.

Словенская команда доигрывала матч в меньшинстве. Красную карточку получил Миха Блажич на 63-й минуте.

Таким образом, Норвегия лидирует в группе, набрав семь очков. Сербия в своём активе имеет шесть очков. Третья — Швеция (три очка), а последней в таблице идёт Словения с одним очком.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии обыграла команду Северной Македонии в матче Лиги наций УЕФА.