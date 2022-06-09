Норвегия и Словения не смогли определить победителя в матче Лиги наций УЕФА

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Сборные Норвегии и Словении сыграли вничью в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

Игра прошла в Осло и завершилась со счётом 0:0.

Словенская команда доигрывала матч в меньшинстве. Красную карточку получил Миха Блажич на 63-й минуте.

Таким образом, Норвегия лидирует в группе, набрав семь очков. Сербия в своём активе имеет шесть очков. Третья — Швеция (три очка), а последней в таблице идёт Словения с одним очком.

Ранее сообщалось, что сборная Грузии обыграла команду Северной Македонии в матче Лиги наций УЕФА.

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