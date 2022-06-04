Спортивный директор «Оренбурга» рассказал о целях команды в РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о целях команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.

«Общались с руководством и после игры с «Уфой». Цели и задачи понятны. Какие позиции? Какие возможности? Будем работать в ближайший сезон. Любой игрок выходит, чтобы побеждать», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Оренбург» может позволить себе привезти качественных легионеров. Он признался, что по меркам ФНЛ у команды были качественные иностранные игроки.

В рамках стыковочных матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) встретились «Оренбург» и «Уфа». «Оренбург» по сумме двух матчей одержал победу (4:3) и вернулся в РПЛ спустя два года. Уфимский клуб спустя восемь лет опустился в первый дивизион.

Ранее сообщалось, что «Уфа» начнёт новый сезон в ФНЛ-2.